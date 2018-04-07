Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

А до 2004г.Как правельно посчитать стаж страховой на основе трудового？
Суммированием. К трудовому стажу, который измерялся временем работы, прибавить страховой, который измеряется месяцами, в которые оплачены страховые взносы.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54
marhyk-63
Суммированием. К трудовому стажу, который измерялся временем работы, прибавить страховой, который измеряется месяцами, в которые оплачены страховые взносы.
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:04
d_juliahome2
Информация о Вашем трудовом стаже до 2004г. находится в Вашей трудовой книжке и вряд ли ПФ ею располагает. В лучшем случае в ПФ может быть информация о Вашем стаже начиная с 1998г., но её Вы можете и сами посмотреть в "Личном кабинете" на портале ПФ.
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