А до 2004г.Как правельно посчитать стаж страховой на основе трудового？
Суммированием. К трудовому стажу, который измерялся временем работы, прибавить страховой, который измеряется месяцами, в которые оплачены страховые взносы.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54
marhyk-63
Суммированием. К трудовому стажу, который измерялся временем работы, прибавить страховой, который измеряется месяцами, в которые оплачены страховые взносы.
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:04
d_juliahome2
Информация о Вашем трудовом стаже до 2004г. находится в Вашей трудовой книжке и вряд ли ПФ ею располагает. В лучшем случае в ПФ может быть информация о Вашем стаже начиная с 1998г., но её Вы можете и сами посмотреть в "Личном кабинете" на портале ПФ.
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:19
Re: Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
Спасибо за материал,хоть узнал свой страховой стаж. И на основе этого возникло несколько вопросов:
Что за сумма отображается в графе Моя пенсия? Например, за 2018 год сумма составляет 68 тысяч.
И еще уточнение, возможно ли самому просчитать размер пособия по безработице в случае перехода на биржу? Зная уже свой страховой стаж.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:11
sergiylfc
А где находится эта графа?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:56
Докупать стаж до 2004 за период когда и так работал, который почему то не учли. В стране абсурда иначе не бывает.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:14
ruvex
А как могли не учесть стаж? В трудовой не было записи о работе?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:27
То, что написано в трудовой нужно еще доказать. Сколько ты получал и когда выписками.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:47
ruvex
Запись в трудовой и есть доказательство трудового стажа, никаких иных доказательств не требуется.
После 01.07.2000 никаких выписок о зарплате не требуется, т.к. вся информация есть в ПФ. Что касается зарплаты до 01.07.2000 то да, необходимы выписки, но так было всегда, ещё в советское время требовались выписки о зарплате.
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