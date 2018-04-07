Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

Додано: Суб 28 гру, 2019 14:04

На портале вижу информацию с 2004г. И уже 2 месяца добиваюсь от ПФ предоставления мне информации о моем страховом стаже до 2004г. Говорят, вот когда придёте оформлять пенсию, тогда и посчитаем. А если не нравится, идите в суд.

Информация о Вашем трудовом стаже до 2004г. находится в Вашей трудовой книжке и вряд ли ПФ ею располагает. В лучшем случае в ПФ может быть информация о Вашем стаже начиная с 1998г., но её Вы можете и сами посмотреть в "Личном кабинете" на портале ПФ.