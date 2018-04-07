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Finance.ua: Как проверить
свой страховой стаж

Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54

marhyk-63
А до 2004г.Как правельно посчитать стаж страховой на основе трудового？

Суммированием. К трудовому стажу, который измерялся временем работы, прибавить страховой, который измеряется месяцами, в которые оплачены страховые взносы.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:04

d_juliahome2
На портале вижу информацию с 2004г. И уже 2 месяца добиваюсь от ПФ предоставления мне информации о моем страховом стаже до 2004г. Говорят, вот когда придёте оформлять пенсию, тогда и посчитаем. А если не нравится, идите в суд.

Информация о Вашем трудовом стаже до 2004г. находится в Вашей трудовой книжке и вряд ли ПФ ею располагает. В лучшем случае в ПФ может быть информация о Вашем стаже начиная с 1998г., но её Вы можете и сами посмотреть в "Личном кабинете" на портале ПФ.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:19

Re: Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

Спасибо за материал,хоть узнал свой страховой стаж. И на основе этого возникло несколько вопросов:
Что за сумма отображается в графе Моя пенсия? Например, за 2018 год сумма составляет 68 тысяч.

И еще уточнение, возможно ли самому просчитать размер пособия по безработице в случае перехода на биржу? Зная уже свой страховой стаж.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:11

sergiylfc
Что за сумма отображается в графе Моя пенсия? Например, за 2018 год сумма составляет 68 тысяч.
А где находится эта графа?
И еще уточнение, возможно ли самому просчитать размер пособия по безработице в случае перехода на биржу? Зная уже свой страховой стаж.
Пособие по безработице в Украине в 2019 году
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:56

  Faceless написав:
  Sanyok77 написав:А зачем покупать стаж?
Один год стажа стоит 17-18 кусков гривен.
Лучше я эти деньги на депозит положу.
Ведь скажем 40 лет стажа это уже почти 700 000 грн,
с которых можно иметь процентов на 7000 грн в месяц.
И зачем вообще та пенсия тогда...

Может быть смысл, если не хватает пару лет. 40 лет стажа покупать действительно абсурдно

Докупать стаж до 2004 за период когда и так работал, который почему то не учли. В стране абсурда иначе не бывает.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:14

ruvex
Докупать стаж до 2004 за период когда и так работал, который почему то не учли.
А как могли не учесть стаж? В трудовой не было записи о работе?
chajnik1
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:27

  chajnik1 написав:ruvex
Докупать стаж до 2004 за период когда и так работал, который почему то не учли.
А как могли не учесть стаж? В трудовой не было записи о работе?

То, что написано в трудовой нужно еще доказать. Сколько ты получал и когда выписками.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:47

ruvex
То, что написано в трудовой нужно еще доказать.
Запись в трудовой и есть доказательство трудового стажа, никаких иных доказательств не требуется.
Сколько ты получал и когда выписками.
После 01.07.2000 никаких выписок о зарплате не требуется, т.к. вся информация есть в ПФ. Что касается зарплаты до 01.07.2000 то да, необходимы выписки, но так было всегда, ещё в советское время требовались выписки о зарплате.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:53

  chajnik1 написав:ruvex
То, что написано в трудовой нужно еще доказать.
Запись в трудовой и есть доказательство трудового стажа, никаких иных доказательств не требуется.
Сколько ты получал и когда выписками.
После 01.07.2000 никаких выписок о зарплате не требуется, т.к. вся информация есть в ПФ. Что касается зарплаты до 01.07.2000 то да, необходимы выписки, но так было всегда, ещё в советское время требовались выписки о зарплате.

Так вот об этом и речь, что в сущности ничего и не изменилось.
Но всяких фальсификаций добавилось с тех времен. И бухгалтера передают искаженные данные или не подают их годами в ПФ вовсе. Знаю, не одинокие случаи когда приходилось людям с помощью прокураторы решать подобные вопросы об отсутствии учтенного стажа даже на держ. службе. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:06

ruvex
Так вот об этом и речь, что в сущности ничего и не изменилось.
Изменилось с 01.07.2000г. - выписки больше не требуются.
Но всяких фальсификаций добавилось с тех времен. И бухгалтера передают искаженные данные или не подают их годами в ПФ вовсе. Знаю, не одинокие случаи когда приходилось людям с помощью прокураторы решать подобные вопросы об отсутствии учтенного стажа даже на держ. службе.
"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"(с). Достаточно в ПФ получить доступ к своему "Личному кабинету" и практически в режиме online (с задержкой в 2-3 месяца) контролировать что и как передают бухгалтера.
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