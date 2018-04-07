Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

chajnik1 написав:"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"(с). Достаточно в ПФ получить доступ к своему "Личному кабинету" и практически в режиме online (с задержкой в 2-3 месяца) контролировать что и как передают бухгалтера.Но всяких фальсификаций добавилось с тех времен. И бухгалтера передают искаженные данные или не подают их годами в ПФ вовсе. Знаю, не одинокие случаи когда приходилось людям с помощью прокураторы решать подобные вопросы об отсутствии учтенного стажа даже на держ. службе.
Конечно, достаточно провести "0" линию и считать все, до и после.
Только при необходимости еще нужно исправить все хвосты "до". Не всегда это в наших реалиях элементарно. Нахамутать элементарно, исправить сложнее.
Система "человек - государство" чаще мобильнее нежели наоборот.