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Finance.ua: Как проверить
свой страховой стаж

Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:18

  chajnik1 написав:
Но всяких фальсификаций добавилось с тех времен. И бухгалтера передают искаженные данные или не подают их годами в ПФ вовсе. Знаю, не одинокие случаи когда приходилось людям с помощью прокураторы решать подобные вопросы об отсутствии учтенного стажа даже на держ. службе.
"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"(с). Достаточно в ПФ получить доступ к своему "Личному кабинету" и практически в режиме online (с задержкой в 2-3 месяца) контролировать что и как передают бухгалтера.

Конечно, достаточно провести "0" линию и считать все, до и после.
Только при необходимости еще нужно исправить все хвосты "до". Не всегда это в наших реалиях элементарно. Нахамутать элементарно, исправить сложнее.
Система "человек - государство" чаще мобильнее нежели наоборот.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:32

ruvex
Только при необходимости еще нужно исправить все хвосты "до". Не всегда это в наших реалиях элементарно. Нахамутать элементарно, исправить сложнее.
"Без труда не выловишь и рыбку из пруда"(с)
chajnik1
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