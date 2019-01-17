Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

Но всяких фальсификаций добавилось с тех времен. И бухгалтера передают искаженные данные или не подают их годами в ПФ вовсе. Знаю, не одинокие случаи когда приходилось людям с помощью прокураторы решать подобные вопросы об отсутствии учтенного стажа даже на держ. службе.
"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"(с). Достаточно в ПФ получить доступ к своему "Личному кабинету" и практически в режиме online (с задержкой в 2-3 месяца) контролировать что и как передают бухгалтера.
Конечно, достаточно провести "0" линию и считать все, до и после. Только при необходимости еще нужно исправить все хвосты "до". Не всегда это в наших реалиях элементарно. Нахамутать элементарно, исправить сложнее. Система "человек - государство" чаще мобильнее нежели наоборот.
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Пишут об онлайн - калькуляторе, который я никак не могу найти.
Если войти в "Личный кабинет", то калькулятор находится в самом верху страницы, в строке, где расположены кнопки "Вихід", "Налаштування" и др. Обратите внимание, если у Вас есть трудовой стаж до даты, которая отображена первой в разделе "Трудова діяльність" калькулятора, то этот стаж необходимо ввести вручную, использовав кнопку "Додати період".
Сумма, о которой писал, в разделе Моя заработная плата в графе Учтено для пенсии.
Это сумма Вашей заработной платы за год, с которой был уплачен страховой сбор.
chajnik1Вже передчуваю купу проблем, коли прийде час виходити на пенсію. Бо однієї організації, де пропрацювала кілька років поспіль, взагалі більше не існує, а бухгалтерські документи її останнє керівництво поскидало в вогкому гаражі, а потім і взагалі порозгубило, не здавало в архів. А в базі ПФ є лише дані з часів, коли почали вести електронний реєстр. В моєму випадку це зовсім небагато. Про втрату документів стало відомо, коли працівникам ще на початку 2000-х знадобились виписки для оформлення пенсії. В сумі працюю з 1986 року, і, виходить, купа мого трудового стажу "лишилася" на окупованій території. Бачу, що навіть не лишилась, а випарувалась. І де виписки для підтвердження страхового стажу буду брати, не уявляю.