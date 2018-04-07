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Finance.ua: Как проверить
свой страховой стаж

Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:23

Чи можна подати заяву на перерахунок пенсії чоловікові 68 років, який на третій групі інвалідності на пенсію за віком.
savcukt49
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:53

savcukt49
Чи можна подати заяву на перерахунок пенсії чоловікові 68 років, який на третій групі інвалідності на пенсію за віком.

Так, можна, закон надає таку можливість:

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат
1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Треба лише визначити, чи вигідно чоловіку переходити на пенсію за віком - чи достатньо у нього страхового стажу для того, щоб збільшився розмір пенсії.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:35

Здравствуйте, хотела бы узнать, почему страховой стаж начислялся с 2004 года? Почему не зачислялся до? Спасибо.
irinalyskova1569
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