Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 08 лют, 2020 18:23
Чи можна подати заяву на перерахунок пенсії чоловікові 68 років, який на третій групі інвалідності на пенсію за віком.
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:53
savcukt49
Так, можна, закон надає таку можливість:
Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат
1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
Треба лише визначити, чи вигідно чоловіку переходити на пенсію за віком - чи достатньо у нього страхового стажу для того, щоб збільшився розмір пенсії.
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:35
Здравствуйте, хотела бы узнать, почему страховой стаж начислялся с 2004 года? Почему не зачислялся до? Спасибо.
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