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Finance.ua: Как проверить
свой страховой стаж

Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:23

Чи можна подати заяву на перерахунок пенсії чоловікові 68 років, який на третій групі інвалідності на пенсію за віком.
savcukt49
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:53

savcukt49
Чи можна подати заяву на перерахунок пенсії чоловікові 68 років, який на третій групі інвалідності на пенсію за віком.

Так, можна, закон надає таку можливість:

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат
1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Треба лише визначити, чи вигідно чоловіку переходити на пенсію за віком - чи достатньо у нього страхового стажу для того, щоб збільшився розмір пенсії.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:35

Здравствуйте, хотела бы узнать, почему страховой стаж начислялся с 2004 года? Почему не зачислялся до? Спасибо.
irinalyskova1569
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:04

irinalyskova1569
хотела бы узнать, почему страховой стаж начислялся с 2004 года? Почему не зачислялся до?

Стаж, как таковой, засчитывался и до 2004 и после. Изменились правила фиксации, если так можно сказать, стажа и изменилось его название. До 2004 года стаж назывался трудовым и его величина фиксировалась двумя документами - приказом принятия на работу и приказом увольнения с работы. Интервал между датами этих двух приказов и являлся трудовым стажем.
С 2004 года, при определении величины стажа, во внимание стали приниматься не даты приказов, а месяцы работы, за которые работодатель, кроме выплаты зарплаты работающему, ещё перечислял страховые взносы за этого работающего в ПФ. Количество месяцев, за которые уплачены страховые взносы и стали называть страховым стажем.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:57

очень полезная тема
ann_manoff
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:07

Подскажите пожалуйста учитывается ли в Украине стаж , если с 1991 по 2005 год работала в России?
s_ivashinova
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:36

s_ivashinova
Подскажите пожалуйста учитывается ли в Украине стаж , если с 1991 по 2005 год работала в России?

Учитывается, т.к. в своё время были подписаны соглашения, которые урегулировали этот вопрос:

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн

Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года
chajnik1
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  #<1234
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