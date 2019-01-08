Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 08 лют, 2020 18:23
Чи можна подати заяву на перерахунок пенсії чоловікові 68 років, який на третій групі інвалідності на пенсію за віком.
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:53
savcukt49
Так, можна, закон надає таку можливість:
Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат
1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
Треба лише визначити, чи вигідно чоловіку переходити на пенсію за віком - чи достатньо у нього страхового стажу для того, щоб збільшився розмір пенсії.
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:35
Здравствуйте, хотела бы узнать, почему страховой стаж начислялся с 2004 года? Почему не зачислялся до? Спасибо.
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:04
irinalyskova1569
Стаж, как таковой, засчитывался и до 2004 и после. Изменились правила фиксации, если так можно сказать, стажа и изменилось его название. До 2004 года стаж назывался трудовым и его величина фиксировалась двумя документами - приказом принятия на работу и приказом увольнения с работы. Интервал между датами этих двух приказов и являлся трудовым стажем.
С 2004 года, при определении величины стажа, во внимание стали приниматься не даты приказов, а месяцы работы, за которые работодатель, кроме выплаты зарплаты работающему, ещё перечислял страховые взносы за этого работающего в ПФ. Количество месяцев, за которые уплачены страховые взносы и стали называть страховым стажем.
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:07
Подскажите пожалуйста учитывается ли в Украине стаж , если с 1991 по 2005 год работала в России?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:36
s_ivashinova
Учитывается, т.к. в своё время были подписаны соглашения, которые урегулировали этот вопрос:
Додано: Нед 23 лют, 2020 11:47
chajnik1 Доброго дня, а чи є така угода між Україною і Німеччиною?
Дякую!!
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:40
pasoleg
На сьогоднішній день є така Постанова Уряду:
але чи виконані вже зазначені в Постанові "внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання нею чинності" мені невідомо. Враховуючі, що такі угоди потребують ратифікації парламентами, а на сайті ВР такого документу немає, то, мабуть, що ні.
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:15
1996 и 1997 годы муж работал как частный предприниматель, сам за себя платил налоги, есть даже чеки. Пенсионный фонд отправили за справкой в налоговую, чтобы подтвердили, что был ЧП, но там сказали, что архив хранится 5 лет и у них нет никаких данных. Потеряно 20 месяцев. Как быть?
|