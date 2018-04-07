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Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:18
И второй вопрос: чтобы докупить страховой стаж, надо быть уволенным с работы на момент покупки?
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evrika4
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Додано: Пон 02 бер, 2020 14:52
Чому якщо пенсіонер має право на перехід із одного виду пенсії на інший пенсійний фонд більше 10р не дає згоду на це мотивує що зменшиться пенсія але вивчивши всі нюанси прийшла висновку що пенсійний при розрахунку страхового стажу тобто нарушив 2розділ СТ-24 де до робочого (страхового )стажу до 16.03.2002року потрібно було дорахувати перебування на 3грп інвалідності-безсрочно 7р2міс але пенсійний щось придумує якби тільки обрахувати пенсіонера?
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antonina_semeniuk
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:54
chajnik1
у мене трудового стажу (вкл. навчання в університеті?) 8,5 років. Це я перевірив на сайті ПФУ. Для нарахування пенсії з віком треба 15 років труд. стажу, так?
Чи можу я докупити 6,5 років?
Дякую!
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pasoleg
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Додано: Чет 05 бер, 2020 00:05
pasoleg написав:chajnik1
у мене трудового стажу (вкл. навчання в університеті?) 8,5 років. Це я перевірив на сайті ПФУ. Для нарахування пенсії з віком треба 15 років труд. стажу, так?
Чи можу я докупити 6,5 років?
Дякую!
Вже куди більше 15 років
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Faceless
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Додано: Суб 14 бер, 2020 08:59
Весь стаж, заработанный до 2004 года, приравнивается до страхового и будет считаться по трудовой книжке.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 09:40
Faceless написав:
pasoleg написав:chajnik1
у мене трудового стажу (вкл. навчання в університеті?) 8,5 років. Це я перевірив на сайті ПФУ. Для нарахування пенсії з віком треба 15 років труд. стажу, так?
Чи можу я докупити 6,5 років?
Дякую!
Вже куди більше 15 років
а скільки треба? Я 1979 року народження..
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pasoleg
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