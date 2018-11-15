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Finance.ua: Как проверить
свой страховой стаж

Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:32

Re: Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

irinka_nezabydkina написав:Faceless

Меня не пускает по ЕЦП и по ID.GOV.UA

Пишет, Шановний користувач Веб-порталу ПФУ!
Для реєстрації на ВЕБ-порталі Вам необхідно звернутися до органу ПФУ - за даними Вашого звернення не вдалося Вас ідентифікувати в базі даних ПФУ.
З повагою, Адміністрація Веб-порталу ПФУ
Ну видать у вас какой-то исключительный случай, может, где-то ошибка в ПФ.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:17

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если человек работал на заводе с 1969 года, при выходе на пенсию 42 года трудового стажа, но на портале отображаеться только 1998 года. Это просто тот период взят для расчёта? Или же не учли стаж с 1969 по 1998 года? Спасибо
kustovskiydm
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:59

как узнать место регистрации пенсионного фонда украины
danny_steiger
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:57

Re: Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

Добрий день, шановний користувач!
  danny_steiger написав:место регистрации пенсионного фонда украины

Інформація доступна за посиланням
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /00035323/

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:23

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему не обновляется стаж в приложении Пенсионный фонд с октября месяца? Хотя должен обновляться, но показывает нули. Спасибо!
Vitalina507
 
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Faceless

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