Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:32
irinka_nezabydkina написав: Faceless Меня не пускает по ЕЦП и по ID.GOV.UA Пишет, Шановний користувач Веб-порталу ПФУ! Для реєстрації на ВЕБ-порталі Вам необхідно звернутися до органу ПФУ - за даними Вашого звернення не вдалося Вас ідентифікувати в базі даних ПФУ. З повагою, Адміністрація Веб-порталу ПФУ
Ну видать у вас какой-то исключительный случай, может, где-то ошибка в ПФ.
Faceless
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:17
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если человек работал на заводе с 1969 года, при выходе на пенсию 42 года трудового стажа, но на портале отображаеться только 1998 года. Это просто тот период взят для расчёта? Или же не учли стаж с 1969 по 1998 года? Спасибо
kustovskiydm
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:59
как узнать место регистрации пенсионного фонда украины
danny_steiger
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Додано: Чет 03 лис, 2022 12:57
Добрий день, шановний користувач!
danny_steiger написав:
место регистрации пенсионного фонда украины
Інформація доступна за посиланням
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /00035323/
З повагою,
Ірина_
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Додано: Сер 04 січ, 2023 00:23
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему не обновляется стаж в приложении Пенсионный фонд с октября месяца? Хотя должен обновляться, но показывает нули. Спасибо!
Vitalina507
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:31
Vitalina507 Потому что обновление раз в квартал после перечисления Вашим предприятием единого социального взноса.
Философ
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Додано: Сер 18 січ, 2023 12:58
в личном кабинете ПФУ все есть
kopiovadiana
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