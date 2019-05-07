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Выбор карты с кешбеком и другими
плюшками для путешествий по

Выбор карты с кешбеком и другими плюшками для путешествий по
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:00

Выбор карты с кешбеком и другими плюшками для путешествий по

Примерно полгода планируется пребывание в разных странах заграницей. Основные затраты с карточки будут на бронирование жилья, авиабилетов и покупку еды в супермаркетах. Ожидаемый оборот $200-$500 в месяц, т.к. ещё многое будет оплачиваться налом.

Что мне нужно:
- кешбек или мильная программа хотя бы в районе 2% за путешествия или супермаркеты
- отсутствие платы за конвертацию в условные тугрики, баты, и т.п.

Что ещё хотелось бы в порядке приоритета:
- Lounge key, но только при условии бесплатного или дешёвого провода одного гостя (жены)
- страховка, но только если она покрывает полгода путешествий
- снятие наличных без комиссии, но вряд ли пригодится, для этого будет другая карта

Из рассмотренных вариантов:
- Монобанк обычная или iron, если положу 400к на депозит. Кешбек 3% на путешествия и 2% на супермаркеты, если повезёт.
- Идея cart blanche online. 5% на покупки онлайн. Вроде нет платы за конвертацию
- ТАС Большая пятёрка. Кешбек 2% чистыми за супермаркеты, но конвертация 1-3% убивает все преимущества.
- Приват Visa Signature. 5% кешбек на билеты, но очень-очень дорогая (2000 выдача + 6000 в год). Может её можно выпросить бесплатно, имея депозит в банке?
- Альфа Platinum Black, но снова связываться с ними не тянет (кредитки безработным не выдают, с моего домашнего IP нельзя зайти в интернет банк, оба вопроса никак не решаются).
- ваши варианты?
traveller
 
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