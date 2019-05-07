Выбор карты с кешбеком и другими плюшками для путешествий

Додано: Пон 14 жов, 2019 09:00

Примерно полгода планируется пребывание в разных странах заграницей. Основные затраты с карточки будут на бронирование жилья, авиабилетов и покупку еды в супермаркетах. Ожидаемый оборот $200-$500 в месяц, т.к. ещё многое будет оплачиваться налом.



Что мне нужно:

- кешбек или мильная программа хотя бы в районе 2% за путешествия или супермаркеты

- отсутствие платы за конвертацию в условные тугрики, баты, и т.п.



Что ещё хотелось бы в порядке приоритета:

- Lounge key, но только при условии бесплатного или дешёвого провода одного гостя (жены)

- страховка, но только если она покрывает полгода путешествий

- снятие наличных без комиссии, но вряд ли пригодится, для этого будет другая карта



Из рассмотренных вариантов:

- Монобанк обычная или iron, если положу 400к на депозит. Кешбек 3% на путешествия и 2% на супермаркеты, если повезёт.

- Идея cart blanche online. 5% на покупки онлайн. Вроде нет платы за конвертацию

- ТАС Большая пятёрка. Кешбек 2% чистыми за супермаркеты, но конвертация 1-3% убивает все преимущества.

- Приват Visa Signature. 5% кешбек на билеты, но очень-очень дорогая (2000 выдача + 6000 в год). Может её можно выпросить бесплатно, имея депозит в банке?

- Альфа Platinum Black, но снова связываться с ними не тянет (кредитки безработным не выдают, с моего домашнего IP нельзя зайти в интернет банк, оба вопроса никак не решаются).

- ваши варианты?