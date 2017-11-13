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НБУ назвав кількість вилучених
монет дрібних номіналів

НБУ назвав кількість вилучених монет дрібних номіналів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:12

НБУ назвав кількість вилучених монет дрібних номіналів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України в Facebook.

Дивися повний текст НБУ назвав кількість вилучених монет дрібних номіналів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:12

25 копійок автоматично стали 30
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:25

Неделю назад в Ощадбанке на Голосеевке оператор приняла у меня монету 25 коп. только по "доброте своей души", заявив что монеты 1,2,5 и 25 отменены, в ходу только 10 и 50.
warlamp
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