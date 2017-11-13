Про це повідомляє прес-служба Національного банку України в Facebook.
Дивися повний текст НБУ назвав кількість вилучених монет дрібних номіналів.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:12
НБУ назвав кількість вилучених монет дрібних номіналів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав кількість вилучених монет дрібних номіналів.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:25
Неделю назад в Ощадбанке на Голосеевке оператор приняла у меня монету 25 коп. только по "доброте своей души", заявив что монеты 1,2,5 и 25 отменены, в ходу только 10 и 50.
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