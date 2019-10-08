"Київстар" готує зміни у деяких тарифах
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33
Пропонуємо до обговорення:
22 жовтня 2019 року "Київстар" представить оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.
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\"Київстар\" готує зміни у деяких тарифах
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33
в Киевстар все изменения в одном направлении - повышение цен....
ТЕА
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:39
ТЕА
Не только. Также уменьшение объёма интернета .
Дядя Дима
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Додано: Чет 17 жов, 2019 09:53
Полстраны пенсионеры, которые звонят раз в месяц, их пересадили на абонплату с нищенской пенсии, антимонопольный комитет бездействует, зачем платим налоги?
hxbbgaf
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:13
Дада, помню помню, раньше закинул 20 грн и знаешь что 15 минут разговора есть в любом случае, а сейчас чтобы не снималась абонка надо попоплнять максимум на 4 грн которых хватит на один звонок 1-2 минуты, т.к. когда остаток 1.5 грн (больше чем стоимость минуты!!!), вызов не идет - недостаточно коштив
Diman
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:55
hxbbgaf написав:
Полстраны пенсионеры, которые звонят раз в месяц, их пересадили на абонплату с нищенской пенсии, антимонопольный комитет бездействует, зачем платим налоги?
многие мои знакомые пенсионеры после введения Киевстаром тарифов с абонплатой перешли на 3моб без абонплаты -
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
после такого перехода расходы на связь снизились в разы...
ТЕА
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:31
Diman написав:
Дада, помню помню, раньше закинул 20 грн и знаешь что 15 минут разговора есть в любом случае, а сейчас чтобы не снималась абонка надо попоплнять максимум на 4 грн которых хватит на один звонок 1-2 минуты, т.к. когда остаток 1.5 грн (больше чем стоимость минуты!!!), вызов не идет - недостаточно коштив
Какой еще звонок на 1-2 минуты? -- в сети -- безлим...
_hunter
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Додано: Чет 17 жов, 2019 13:34
ТЕА написав: hxbbgaf написав:
Полстраны пенсионеры, которые звонят раз в месяц, их пересадили на абонплату с нищенской пенсии, антимонопольный комитет бездействует, зачем платим налоги?
многие мои знакомые пенсионеры после введения Киевстаром тарифов с абонплатой перешли на 3моб без абонплаты -
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
после такого перехода расходы на связь снизились в разы...
Та ладно ... У них навіть в Києві 100 % покриття немає ...
Puente
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Додано: Чет 17 жов, 2019 13:48
Puente написав: ТЕА написав: hxbbgaf написав:
Полстраны пенсионеры, которые звонят раз в месяц, их пересадили на абонплату с нищенской пенсии, антимонопольный комитет бездействует, зачем платим налоги?
многие мои знакомые пенсионеры после введения Киевстаром тарифов с абонплатой перешли на 3моб без абонплаты -
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
после такого перехода расходы на связь снизились в разы...
Та ладно ... У них навіть в Києві 100 % покриття немає ...
у них покрытие везде, где есть покрытие Водафона, который обеспечивает связь для этого оператора, так что ваши данные не верны...
ТЕА
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