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"Київстар" готує зміни
у деяких тарифах

"Київстар" готує зміни у деяких тарифах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:10

  ТЕА написав:у них покрытие везде, где есть покрытие Водафона, который обеспечивает связь для этого оператора, так что ваши данные не верны...

Там пишут, уже тоже плата за 30 дней. И мутная контора какая-то.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:19

  hxbbgaf написав:
  ТЕА написав:у них покрытие везде, где есть покрытие Водафона, который обеспечивает связь для этого оператора, так что ваши данные не верны...

Там пишут, уже тоже плата за 30 дней. И мутная контора какая-то.

30 дней это если вы заказываете пакеты услуг, но это интересно в основ тем кому нужен интернет, а если Вы не заказываете пакеты услуг, то идёт тарификация каждого звоннка - в сети 3моб 10 коп. за 60 секунд, на других операторов или на стационарные телефоны 30 коп. за 60 секунд. при этом нет никакой абонплаты - это очень интересное предложение для пенсионеров, которым нужен телефон, но звонят они не часто. у меня в семье 2 номера, которые я приобрёл и активировал в середине мая - по одному номеру расходы за 5 месяцев составили 42 грн., а по другому 56 грн. (по номерам Киевстар обонплата была 55 грн. в месяц)...

что касается конторы, то это наш всеми "любимый" Укртелеком и он не менее "мутен" чем другие государственные конторы... :mrgreen:

из приятного - это бесплатная доставка стартового пакета (я получал на Новой Почте)
ТЕА
 
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