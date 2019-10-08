"Київстар" готує зміни у деяких тарифах

Додано: Чет 17 жов, 2019 16:19

hxbbgaf написав: ТЕА написав: у них покрытие везде, где есть покрытие Водафона, который обеспечивает связь для этого оператора, так что ваши данные не верны... у них покрытие везде, где есть покрытие Водафона, который обеспечивает связь для этого оператора, так что ваши данные не верны...

Там пишут, уже тоже плата за 30 дней. И мутная контора какая-то. Там пишут, уже тоже плата за 30 дней. И мутная контора какая-то.

30 дней это если вы заказываете пакеты услуг, но это интересно в основ тем кому нужен интернет, а если Вы не заказываете пакеты услуг, то идёт тарификация каждого звоннка - в сети 3моб 10 коп. за 60 секунд, на других операторов или на стационарные телефоны 30 коп. за 60 секунд. при этом нет никакой абонплаты - это очень интересное предложение для пенсионеров, которым нужен телефон, но звонят они не часто. у меня в семье 2 номера, которые я приобрёл и активировал в середине мая - по одному номеру расходы за 5 месяцев составили 42 грн., а по другому 56 грн. (по номерам Киевстар обонплата была 55 грн. в месяц)...что касается конторы, то это наш всеми "любимый" Укртелеком и он не менее "мутен" чем другие государственные конторы...из приятного - это бесплатная доставка стартового пакета (я получал на Новой Почте)