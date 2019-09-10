RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Отримувачів соцвиплат
перевірятимуть: ВР ухвалила...

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:14

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради ухвалили законопроект №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат.

Дивися повний текст Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила законопроект.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91403
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:46

Пенсия это не соцвыплата! Как круто они завернули. Это ЗАРАБОТАННОЕ мною поддержание штанов в преклонном возрасте, в обмен на трудовой стаж и страховые взносы! Власти и так низвели пенсию до оскорбления. Народ на нее уже и не рассчитывает, а соответственно и работать в полную силу никто не рвется . И к чему мы придем со страной, полной тунеядцев!
tanjaleopoldt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:50

Одним словом нищих грабить будут пенсионеров, инвалидов,..(Жрут много)!
Ключевые слова:
"оптимизировать и сэкономить"

Не прокуроров и судей, что "получили" и приватизировали десятки квартир, не депутантов, барыжничающих недвижимостью,..... - при чём все эти категории самые социально обеспечаемые., или вернее "единственные, кому перепадает социалка"
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7121
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:02

Что они хотят проверить у пенсионеров? Получение левого дохода? Даже если это и так - то какое ваше дело? Пенсионер заработал свою пенсию и не важно что он там получает от продажи петрушки на рынке или ему дети присылают на поддержание штанов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7553 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37

ООО... а стипендия тут вообще при чем. Там махинации чтоб ее получить никому и даром не нужны.
Она даже не дотягивает до 500 грн. Это же кот наплакал. Это ж даже на маленькую зарплату всего два дня работы :lol: **** его знает на что это можно потратить.

И почему это пенсионер не имеет права работать. На обычную пенсию прожить нельзя, а социальная... оо даже знать не хочу.
Они уже прямым текстом говорят - пенсионный возраст - вешайся.
Juna
 
Повідомлень: 359
З нами з: 27.10.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:34

может лучше для начала пенсионерам обеспечить реальный прожиточный минимум?
ТЕА
 
Повідомлень: 253
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:25

вы же голосовали за слуг,которые сейчас принимают законы против пенсионеров. олигарх беня свои лярды. зе сделает бедных еще беднее.
finuser151
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 05.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 02:22

Re: Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

  RomanTik написав:Что они хотят проверить у пенсионеров?

Просто кое кто подумал, чо у них нимбы выросли и они теперь Боги.
Только вот они забыли, что когда мнение народа херят бывает потом больно падать.

Нет, я бы понял, как думаю и все вменяемые люди, если бы эта инициатива была принята после того как, например, проверили: как так вышло, что жена министра(мвд) и бывший премьер (Яценюк) - прикупили акции канала Еспресо в начале 2017 года за одну цену, а всего через полгода продали их уже в 10 раз дороже одному из укроолигархов (Живаго).
По всем признакам - это или чистый отмыв бабла, или взятка. Но. точно не бизнес.

А раз у новой власти к яйценюку и семье министра вопросов нет, то хули вы тогда у пенсионеров "проверять" собрались? :o
Весна пришла?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6130
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2889 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила законопроект про скасування пайового...
R2 » Суб 21 вер, 2019 15:56
7 525
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 19:12
BIGor
Рада ухвалила закон про РРО для детінізації у сфері торгівлі
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:29
1 310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 18:29
freeze
РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект... 1, 2, 3
R2 » Вів 10 вер, 2019 19:01
24 1964
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 09:55
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77588)
18.10.2019 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.