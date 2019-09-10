Депутати Верховної Ради ухвалили законопроект №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат.
Дивися повний текст Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила законопроект.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:14
Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила законопроект.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:46
Пенсия это не соцвыплата! Как круто они завернули. Это ЗАРАБОТАННОЕ мною поддержание штанов в преклонном возрасте, в обмен на трудовой стаж и страховые взносы! Власти и так низвели пенсию до оскорбления. Народ на нее уже и не рассчитывает, а соответственно и работать в полную силу никто не рвется . И к чему мы придем со страной, полной тунеядцев!
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:50
Одним словом нищих грабить будут пенсионеров, инвалидов,..(Жрут много)!
Ключевые слова:
"оптимизировать и сэкономить"
Не прокуроров и судей, что "получили" и приватизировали десятки квартир, не депутантов, барыжничающих недвижимостью,..... - при чём все эти категории самые социально обеспечаемые., или вернее "единственные, кому перепадает социалка"
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:02
Что они хотят проверить у пенсионеров? Получение левого дохода? Даже если это и так - то какое ваше дело? Пенсионер заработал свою пенсию и не важно что он там получает от продажи петрушки на рынке или ему дети присылают на поддержание штанов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37
ООО... а стипендия тут вообще при чем. Там махинации чтоб ее получить никому и даром не нужны.
Она даже не дотягивает до 500 грн. Это же кот наплакал. Это ж даже на маленькую зарплату всего два дня работы **** его знает на что это можно потратить.
И почему это пенсионер не имеет права работать. На обычную пенсию прожить нельзя, а социальная... оо даже знать не хочу.
Они уже прямым текстом говорят - пенсионный возраст - вешайся.
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:34
может лучше для начала пенсионерам обеспечить реальный прожиточный минимум?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 02:22
Re: Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
Просто кое кто подумал, чо у них нимбы выросли и они теперь Боги.
Только вот они забыли, что когда мнение народа херят бывает потом больно падать.
Нет, я бы понял, как думаю и все вменяемые люди, если бы эта инициатива была принята после того как, например, проверили: как так вышло, что жена министра(мвд) и бывший премьер (Яценюк) - прикупили акции канала Еспресо в начале 2017 года за одну цену, а всего через полгода продали их уже в 10 раз дороже одному из укроолигархов (Живаго).
По всем признакам - это или чистый отмыв бабла, или взятка. Но. точно не бизнес.
А раз у новой власти к яйценюку и семье министра вопросов нет, то хули вы тогда у пенсионеров "проверять" собрались?
Весна пришла?
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