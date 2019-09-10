Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

Додано: П'ят 18 жов, 2019 02:22

RomanTik написав: Что они хотят проверить у пенсионеров? Что они хотят проверить у пенсионеров?

Просто кое кто подумал, чо у них нимбы выросли и они теперь Боги.Только вот они забыли, что когда мнение народа херят бывает потом больно падать.Нет, я бы понял, как думаю и все вменяемые люди, если бы эта инициатива была принятатого как, например, проверили: как так вышло, что жена министра(мвд) и бывший премьер (Яценюк) - прикупили акции канала Еспресо в начале 2017 года за одну цену, а всего через полгода продали их уже враз дороже одному из укроолигархов (Живаго).По всем признакам - это или чистый отмыв бабла, или взятка. Но. точно не бизнес.А раз у новой власти к яйценюку и семье министра вопросов нет, то хули вы тогда у пенсионеров "проверять" собрались?