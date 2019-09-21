Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:52
Зеленые рулят!
Интересно сейчас также Зе команду поддерживает 70% населения. Те кто был Зелеными уже начинают созревать, правда бояться об этом говорить потому как в момент выборов у них крышу рвало!
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wok_
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