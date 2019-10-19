Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:45
warlamp написав:
Чтобы побороть бедность, надо всё население пропустить черед высшие и иные "хлебные" должности, с ротацией из грязи в князи и обратно через год. Чтобы каждый мог себе наколядовать на безбедную старость.
это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:57
ТЕА написав:
это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...
Жить будете плохо, но недолго.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:23
RomanTik написав:
Что они хотят проверить у пенсионеров? Получение левого дохода? Даже если это и так - то какое ваше дело? Пенсионер заработал свою пенсию и не важно что он там получает от продажи петрушки на рынке или ему дети присылают на поддержание штанов.
Пенсіонерів тих перевіряють, хто вийшов достроково на пенсію не маючи повного стажу, але які ще працюють
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