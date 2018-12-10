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Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Щось нове або десь ми таке вже бачили?
Два роки тому на українському банківському ринку з'явився новий проект – monobank. «Перший в Україні мобільний банк», як зазначено на його сайті, швидко став популярним. Ідея обслуговувати клієнтів через мобільний додаток, не маючи своїх банківських відділень, довела свою життєздатність і сподобалася як клієнтам, так і конкурентам. Не дивно, що на ринку стали з'являтися і інші «мобільні банки». Останній – sportbank – запустився в жовтні. Finance.ua розбирався, що він із себе представляє.
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D2
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Додано: Вів 29 жов, 2019 15:31
не спортивно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 жов, 2019 12:05
почему-то не нахожу приложение в AppStore..
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Savage Mind
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:49
оформил себе карту этого банка. Провел операцию пополнения карты Монобанка с карты СпортБанка из приложения Монобанка. В выписке операция прошла без комисии. Через несколько дней сняли комиссию (0.75%+2 грн.) которая не отобразилась ни по этой операции, ни отдельной операцией. Выяснил только когда сводил дебет с кредитом .Только после звонка в банк мне объяснили куда пропали деньги ссылаясь что у них еще не отлажена программа, поэтому комиссии не отображаются. Очень неспортивно пользуются невнимательностью клиентов. Прийдется отказываться от этого лохотрона.
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agape1976
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Додано: Чет 30 січ, 2020 19:29
agape1976 написав:
оформил себе карту этого банка. Провел операцию пополнения карты Монобанка с карты СпортБанка из приложения Монобанка. В выписке операция прошла без комисии. Через несколько дней сняли комиссию (0.75%+2 грн.) которая не отобразилась ни по этой операции, ни отдельной операцией. Выяснил только когда сводил дебет с кредитом .Только после звонка в банк мне объяснили куда пропали деньги ссылаясь что у них еще не отлажена программа, поэтому комиссии не отображаются. Очень неспортивно пользуются невнимательностью клиентов. Прийдется отказываться от этого лохотрона.
Лохотрон? Не впадайте в маразм. Если не можете или не хотите изучать тарифы, то надо платить за опыт.
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Vorlon
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