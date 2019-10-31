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Прем'єр назвав умови підписання
угоди про транзит газу з РФ

Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11

Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду в парламенті.

Дивися повний текст Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11

Читаю и поражаюсь - как пункт договора "Бери или плати", так выполнять не хотели и обжаловали в суде, но зато объем транзита хотят с гарантиями.
RomanTik
 
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