Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду в парламенті.
Дивися повний текст Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11
Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11
Читаю и поражаюсь - как пункт договора "Бери или плати", так выполнять не хотели и обжаловали в суде, но зато объем транзита хотят с гарантиями.
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