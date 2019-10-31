Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду в парламенті.
Дивися повний текст Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11
Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11
Читаю и поражаюсь - как пункт договора "Бери или плати", так выполнять не хотели и обжаловали в суде, но зато объем транзита хотят с гарантиями.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:22
Весьма наивно для государственного деятеля такого ранга. В итоге НЕ БУДЕТ НИ ТОГО НИ ДРУГОГО, а газ для Харькова и Днепропетровска Украина будет получать с плечом почти в 2000 км + 60 долларов к цене Северного побережья Германии из СП-1/2.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:42
качать 10 млд. кубов газа в год через систему которая расчитана на прокачку 150 млд. кубов газа в год убыточно.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:52
Re: Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з
Так Придністров'є як буде отримувати газ? Якщо через Румунію і Молдову, то Молдова може краник сепаратистам прикрутити, і нічого їй за це не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:53
Расслабься.
Никуда вы не денетесь, прийдется все равно через Украину газ прокачивать.
Очередная победа "великого" пу.
Уже и немногие думающие рашисты взвыли:
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:18
Время когда украина ставит условия а потом их не выполняет постепенно проходит.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:23
Тем временем, в Одессе, уже подготовили место для барельефа испанского лыжного инструктора, построившего самый большой LNG терминал в Украине.
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