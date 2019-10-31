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Прем'єр назвав умови підписання
угоди про транзит газу з РФ

Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11

Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду в парламенті.

Дивися повний текст Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:11

Читаю и поражаюсь - как пункт договора "Бери или плати", так выполнять не хотели и обжаловали в суде, но зато объем транзита хотят с гарантиями.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:40

RomanTik
Это вообще не связанные вещи, не перегибайте.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:22

Україна в переговорному процесі щодо транзиту російського газу по своїй території наполягає, щоб відповідна угода була довгостроковою і обсяги газу дозволяли забезпечити обслуговування газотранспортної системи.

Весьма наивно для государственного деятеля такого ранга. В итоге НЕ БУДЕТ НИ ТОГО НИ ДРУГОГО, а газ для Харькова и Днепропетровска Украина будет получать с плечом почти в 2000 км + 60 долларов к цене Северного побережья Германии из СП-1/2.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:42

  RomanTik написав:Читаю и поражаюсь - как пункт договора "Бери или плати", так выполнять не хотели и обжаловали в суде, но зато объем транзита хотят с гарантиями.

качать 10 млд. кубов газа в год через систему которая расчитана на прокачку 150 млд. кубов газа в год убыточно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:52

Re: Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з

  Волгарь написав:Весьма наивно для государственного деятеля такого ранга. В итоге НЕ БУДЕТ НИ ТОГО НИ ДРУГОГО, а газ для Харькова и Днепропетровска Украина будет получать с плечом почти в 2000 км + 60 долларов к цене Северного побережья Германии из СП-1/2.

Так Придністров'є як буде отримувати газ? Якщо через Румунію і Молдову, то Молдова може краник сепаратистам прикрутити, і нічого їй за це не буде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:53

  Волгарь написав:
Україна в переговорному процесі щодо транзиту російського газу по своїй території наполягає, щоб відповідна угода була довгостроковою і обсяги газу дозволяли забезпечити обслуговування газотранспортної системи.

Весьма наивно для государственного деятеля такого ранга. В итоге НЕ БУДЕТ НИ ТОГО НИ ДРУГОГО, а газ для Харькова и Днепропетровска Украина будет получать с плечом почти в 2000 км + 60 долларов к цене Северного побережья Германии из СП-1/2.

Расслабься.
Никуда вы не денетесь, прийдется все равно через Украину газ прокачивать.
Очередная победа "великого" пу.

Уже и немногие думающие рашисты взвыли:
https://el-murid.livejournal.com/4258152.html
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:18

Время когда украина ставит условия а потом их не выполняет постепенно проходит.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:23

Тем временем, в Одессе, уже подготовили место для барельефа испанского лыжного инструктора, построившего самый большой LNG терминал в Украине.
astatempo
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