Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ

lapay написав:
Так Придністров'є як буде отримувати газ? Якщо через Румунію і Молдову, то Молдова може краник сепаратистам прикрутити, і нічого їй за це не буде.
В Молдове вполне лояльный к России президент, да и новая коалиция тоже вполне лояльная.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:14
В Молдове вполне лояльный к России президент, да и новая коалиция тоже вполне лояльная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:19
Re: Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з
В нас теж колись був Янукович. Політичний маятник хитається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:30
150 млрд. это было когда работали все 4 трубы, 2-е из которых уже много лет не использовались и вероятней всего уже по техническому состоянию и не будут использоваться...
что касается объёма в 10 млрд. м3, то это явно занижено как минимум в 1,5 раза, так как только для "реверса" в Украину нужно 7-8 млрд. + около 10 млрд. для Европы, которые не закрываются всеми другими маршрутами, а 15-20 млрд. м3 этого уже достаточно для нормальной рентабильной работы ГТС...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:32
это вы о чём?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:32
А он рашист? Судя по посту, нормальный человек, неплохо разбирающийся в стратегических просчетах РФ относительно Украины. Прямо об агрессии он не говорит...но и так понятно. И критикующий действительно рашистские СМИ, которые цитирует в своем посте. Рубить правду-матку он не может, потому что там за это содЮт
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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