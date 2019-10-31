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Прем'єр назвав умови підписання
угоди про транзит газу з РФ

Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:14

  lapay написав:
  Волгарь написав:Весьма наивно для государственного деятеля такого ранга. В итоге НЕ БУДЕТ НИ ТОГО НИ ДРУГОГО, а газ для Харькова и Днепропетровска Украина будет получать с плечом почти в 2000 км + 60 долларов к цене Северного побережья Германии из СП-1/2.

Так Придністров'є як буде отримувати газ? Якщо через Румунію і Молдову, то Молдова може краник сепаратистам прикрутити, і нічого їй за це не буде. :)


В Молдове вполне лояльный к России президент, да и новая коалиция тоже вполне лояльная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:17

рассмешили слова "мы будем требовать"... :)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:19

Re: Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з

  freeze написав:В Молдове вполне лояльный к России президент, да и новая коалиция тоже вполне лояльная.

В нас теж колись був Янукович. Політичний маятник хитається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:30

  J написав:
  RomanTik написав:Читаю и поражаюсь - как пункт договора "Бери или плати", так выполнять не хотели и обжаловали в суде, но зато объем транзита хотят с гарантиями.

качать 10 млд. кубов газа в год через систему которая расчитана на прокачку 150 млд. кубов газа в год убыточно.

150 млрд. это было когда работали все 4 трубы, 2-е из которых уже много лет не использовались и вероятней всего уже по техническому состоянию и не будут использоваться...

что касается объёма в 10 млрд. м3, то это явно занижено как минимум в 1,5 раза, так как только для "реверса" в Украину нужно 7-8 млрд. + около 10 млрд. для Европы, которые не закрываются всеми другими маршрутами, а 15-20 млрд. м3 этого уже достаточно для нормальной рентабильной работы ГТС...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:32

  yil56 написав:для начала необходимо на трубу поставить счетчик - пора заканчивать с СССР.....

это вы о чём?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:32

  tmp01 написав:
Уже и немногие думающие рашисты взвыли:
https://el-murid.livejournal.com/4258152.html

А он рашист? Судя по посту, нормальный человек, неплохо разбирающийся в стратегических просчетах РФ относительно Украины. Прямо об агрессии он не говорит...но и так понятно. И критикующий действительно рашистские СМИ, которые цитирует в своем посте. Рубить правду-матку он не может, потому что там за это содЮт
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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