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Борг "Газпрому" перед
"Нафтогазом" сягнув 3 млрд доларів

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" сягнув 3 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:37

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" сягнув 3 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.

Дивися повний текст Борг \"Газпрому\" перед \"Нафтогазом\" сягнув 3 млрд доларів.
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Напоминает анекдот про теоретически и практически.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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