Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.
Дивися повний текст Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото).
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Додано: Чет 14 лис, 2019 01:03
Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото)
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Дивися повний текст Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото).
Додано: Чет 14 лис, 2019 01:03
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