За попередніми перемовинами одна людина зможе ввести не більше однієї автівки раз на три роки.
Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" запропонували свою формулу розмитнення.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:09
Власники авто на "єврономерах" запропонували свою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" запропонували свою формулу розмитнення.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:09
Почему раз в 3 года? За 3 года машина рассыпается?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:28
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:04
А я думаю, что для личного пользования она и 10 лет отбегает. Так почему 3 года, а не 10, к примеру.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:09
Как вариант -- морально устареет -- и захочется новую.
Какой-то срок назвать же нужно было -- год -- слишком часто, вроде как; два -- ну такэ; -- 3 -- о, в самый раз.
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