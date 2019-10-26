|
|
|
Власники авто на "єврономерах" запропонували свою...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:26
Они самые хитросделанные))))
-
noxfox70
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 21.01.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:36
интересно почему это вдруг военный сбор нужно отменить? Еврохлам не патриоты? Впрочем и так догадывался, нормальный гражданин не зажал бы заплатить все налоги сполна, учитывая что его страна воюет за свое выживание и остро нуждается в деньгах
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|