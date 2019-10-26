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Власники авто на "єврономерах"
запропонували свою...

Власники авто на "єврономерах" запропонували свою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:26

Они самые хитросделанные))))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:36

интересно почему это вдруг военный сбор нужно отменить? Еврохлам не патриоты? Впрочем и так догадывался, нормальный гражданин не зажал бы заплатить все налоги сполна, учитывая что его страна воюет за свое выживание и остро нуждается в деньгах
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:35

у місті Хмельницькому великі пробки через привезені авто..наші дороги не розраховані
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:02

Может им ещё бесплатно талоны на бензин и комплект зимней резины дать?
Надо полностью запретить ввоз секондхенда с ДВС. И без них сплошные пробки и смог. Хочешь ездить на б\у авто - завози беспошлинно электрокар, будь ты хоть трижды Герой Украины или инвалид империалистической войны.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:14

  vitaliygoodlife написав:у місті Хмельницькому великі пробки через привезені авто..наші дороги не розраховані


Пробки из-за базара в городе. Едут как покупатели так и продавцы. И так туда-сюда целый день. А переехали бы за город на пустующий 10 лет рынок, проблема бы решилась мигом.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:15

А автоевромусор как обычно изобретает формулу как бы так платить, чтобы ничего не заплатить.
Ratatui
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