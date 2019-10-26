Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:02

Может им ещё бесплатно талоны на бензин и комплект зимней резины дать?

Надо полностью запретить ввоз секондхенда с ДВС. И без них сплошные пробки и смог. Хочешь ездить на б\у авто - завози беспошлинно электрокар, будь ты хоть трижды Герой Украины или инвалид империалистической войны.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.