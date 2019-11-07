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Герус заявив, що Україна заощадить
на імпорті е/е з РФ 2...

Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:44

Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2...

Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що завдяки імпорту електроенергії з РФ Україна буде заощаджувати по 2 млрд грн щомісяця.

Дивися повний текст Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2 млрд грн щомісяця.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:44

А скільки витратить баксів?
Мене убивають ці зє!біли-економісти.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:55

  andriyzhagun написав:А скільки витратить баксів?
Мене убивають ці зє!біли-економісти.

С экономикой как раз все нормас. Из более дешевой энергии делается более дешевый и конкурентный продукт, в т.ч. экспортный.
А ДТЭК пора национализировать давно - зажрались аднака
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