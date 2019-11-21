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Герус заявив, що Україна заощадить
на імпорті е/е з РФ 2...

Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:13

Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2

  blueiceua написав:Открыть со стороны европы и не открыть со стороны россии или белоруси - это называется не открыт а манипулиировать рынком. это называется в том же цивилизованном мире сговором и карается очень строго

Цивілізований світ сам вводить санкції проти Раші, а нам сам бог велів. По угоді з ЄС ми рік варимось в автономному енергоринку, а потім об'єднуємо його з ринком ЄС, правда, тоді закінчиться халява для пересічних, але то таке, неминуче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:32

  lapay написав:
  blueiceua написав:Открыть со стороны европы и не открыть со стороны россии или белоруси - это называется не открыт а манипулиировать рынком. это называется в том же цивилизованном мире сговором и карается очень строго

Цивілізований світ сам вводить санкції проти Раші, а нам сам бог велів. По угоді з ЄС ми рік варимось в автономному енергоринку, а потім об'єднуємо його з ринком ЄС, правда, тоді закінчиться халява для пересічних, але то таке, неминуче.

И активно наращивает торговлю с ней. А насчет импорта - к 2030-му ВСК АЭС Украины (15 Гвт мощности - 55% генерации) будут выведены из эксплуатации. Строительство новых потребует 100 млрд. долларов (+ проценты по кредитам), а ТЭО проектов, чтобы успеть (АЭС строится 6 лет+), нужно начинать уже сейчас.
Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:41

Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2

  Волгарь написав:Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.

І що з того? Нам будуть скидати дешеві залишки зеленої генерації з ЄС, і в Білорусі будемо купувати, нам буде чиста електроенергія, а вам вугільний дим. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:31

lapay
Лично вы можете покупать где угодно, хоть в Антарктиде, а вот за остальных принмать решения не нужно - мы сами в курсе что нам лучше и что нужно а что нет.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:23

  lapay написав:
  Волгарь написав:Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.

І що з того? Нам будуть скидати дешеві залишки зеленої генерації з ЄС, і в Білорусі будемо купувати, нам буде чиста електроенергія, а вам вугільний дим. :)

пишите сразу - не "дешеві залишки зеленої генерації" , а "бесплатные" или "еще доплачивать будут". Когда энергия нужна больше всего, ее, как назло не хватает - зимой что солнце плохо светит, а в мороз еще и ветер плохо дует.
Соорудили себе кизякопечку, Лепэн, не? :)
на деле, с такими темпами депопуляции много энергии и не надо - когда нас будет миллионов так 10 - лет через 20, вполне можно будет обойтись гидроэнергетикой и ТЭЦ на импортном угле
зато останутся одни патриоты
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:30

  sequence написав:
  lapay написав:
  Волгарь написав:Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.

І що з того? Нам будуть скидати дешеві залишки зеленої генерації з ЄС, і в Білорусі будемо купувати, нам буде чиста електроенергія, а вам вугільний дим. :)

пишите сразу - не "дешеві залишки зеленої генерації" , а "бесплатные" или "еще доплачивать будут". Когда энергия нужна больше всего, ее, как назло не хватает - зимой что солнце плохо светит, а в мороз еще и ветер плохо дует.
Соорудили себе кизякопечку, Лепэн, не? :)
на деле, с такими темпами депопуляции много энергии и не надо - когда нас будет миллионов так 10 - лет через 20, вполне можно будет обойтись гидроэнергетикой и ТЭЦ на импортном угле
зато останутся одни патриоты


Для московітів і моксютів:
ККД електромобілів у кілька разів вище, ніж у авто з ДВЗ
https://www.autocentre.ua/ua/opyt/tehno ... 42405.html
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