Цивілізований світ сам вводить санкції проти Раші, а нам сам бог велів. По угоді з ЄС ми рік варимось в автономному енергоринку, а потім об'єднуємо його з ринком ЄС, правда, тоді закінчиться халява для пересічних, але то таке, неминуче.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:13
Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2
Цивілізований світ сам вводить санкції проти Раші, а нам сам бог велів. По угоді з ЄС ми рік варимось в автономному енергоринку, а потім об'єднуємо його з ринком ЄС, правда, тоді закінчиться халява для пересічних, але то таке, неминуче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:32
И активно наращивает торговлю с ней. А насчет импорта - к 2030-му ВСК АЭС Украины (15 Гвт мощности - 55% генерации) будут выведены из эксплуатации. Строительство новых потребует 100 млрд. долларов (+ проценты по кредитам), а ТЭО проектов, чтобы успеть (АЭС строится 6 лет+), нужно начинать уже сейчас.
Ясно, что НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Поэтому страна ОБРЕЧЕНА ИМПОРТИРОВАТЬ эл. энергию. (как и газ, ка и уголь). И возможность закупки в таких масштабах (до 15 000 Мвт мощности) еще придется поискать.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:41
Re: Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2
І що з того? Нам будуть скидати дешеві залишки зеленої генерації з ЄС, і в Білорусі будемо купувати, нам буде чиста електроенергія, а вам вугільний дим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:31
lapay
Лично вы можете покупать где угодно, хоть в Антарктиде, а вот за остальных принмать решения не нужно - мы сами в курсе что нам лучше и что нужно а что нет.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:23
пишите сразу - не "дешеві залишки зеленої генерації" , а "бесплатные" или "еще доплачивать будут". Когда энергия нужна больше всего, ее, как назло не хватает - зимой что солнце плохо светит, а в мороз еще и ветер плохо дует.
Соорудили себе кизякопечку, Лепэн, не?
на деле, с такими темпами депопуляции много энергии и не надо - когда нас будет миллионов так 10 - лет через 20, вполне можно будет обойтись гидроэнергетикой и ТЭЦ на импортном угле
зато останутся одни патриоты
Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:30
Для московітів і моксютів:
ККД електромобілів у кілька разів вище, ніж у авто з ДВЗ
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:43
О-о-о, смотрю, "технари" подтянулись?
Отлично, что КПД больше, осталось таки найти источник энергии для данных ж0повозок.
Есть, специально для вас, рабочая заготовка, мотайте на ус: в котле спаливаешь кизяки, турбина вырабатывает электроэнергию, через инвертор заряжаешь Теслу.
Энергия кизяков к вашим услугам. Как вам такое, Илон?
Додано: Пон 25 лис, 2019 14:06
Простите за бестактность, но подобное мог написать только полный де***.
кПд ДВС действительно не превышает 36%. Но, если брать КИТ (коэффициент использования топлива), то для эл. мобиля он будет следующим - генерация эл. энергии - 33% (на Украине нет ПГС с КИТ 50+%), потери при передаче в сети - до 5%, кПд эл мотора 80-85%. Итого 0,33*0,95*0,85 - всего 27%.
К тому же, если мне не изменяет память, число эл. мобилей в стране не превышает 5 тыс - менее 1 на 2 000 общего автопарка.
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