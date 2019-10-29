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В Україні нелегально працюють
кілька мільйонів українців...

В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:13

В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні кілька мільйонів громадян працюють без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Дивися повний текст В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців - Держпраці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:13

враховуючи як влада знецінює пенсії та інші виплати через інфляцію , блабла про соціальні гарантії не є переконливим.
моя пенсія 2012 року по долару зараз в 2 рази менша, а по купівельній спроможності ще менша.
в деяких країнах - це де? свазіленд? кндр? в голові чернеги?
а що його відомство робить, знаючи проблему?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:05

R2 Согласен, что голосовать должны только плательщики налогов! Из денег , которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ доходом из бюджета. То есть чиновники не имеют права голосовать!
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
Дилетант
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:35

  Дилетант написав:R2 Согласен, что голосовать должны только плательщики налогов! Из денег , которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ доходом из бюджета. То есть чиновники не имеют права голосовать!


Почему?
Они тоже работают и приносят пользу обществу (в идеале).
По вашей идее нужно запретить голосовать и врачам, и ментам, и учителям, и ученым,и лесникам, и пограничникам, и военным, и пожарникам и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:45

Re: В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців

Вы думаете, что запрет голосовать заставит оформится официально? :) Ну смешно же, ей богу.
Даже чисто с математической точки зрения - за 5 лет налогов отдается со средней ЗП порядка 100К грн. В выборах люди в принципе разочарованы и многие не готовы будут разменять 100К своих кровных налогов на возможность голосовать :)
Это не говоря про положить на депо с ежемесячным добавлением денег и капитализацией %. В таком случае за 5 лет будут все 150К. Если подойти с умом и научиться оборачивать деньги с бОльшей выгодой(например купипродайкой в интернете с наценкой 20-40%) то затея ограничить голос на выборах вообще ни о чем.
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 22 лис, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:49

А те кто работает за границей с официальным оформлением но все еще граждане Украины, они тоже налоги в украинский бюджет не платят, значит все зарубежные участки для голосования тоже нужно закрыть?
olivera
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:09

  Дилетант написав:R2 Согласен, что голосовать должны только плательщики налогов! Из денег , которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ доходом из бюджета. То есть чиновники не имеют права голосовать!

так все плательщики налогов
в магазин пошел с тебя сняли 20% налога
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:30

  Дилетант написав:R2 Согласен, что голосовать должны только плательщики налогов! Из денег , которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ доходом из бюджета. То есть чиновники не имеют права голосовать!

За год потратили на выборы больше 4 000 000 000 гривен. И весь этот банкет на заёмные деньги. Может лучше вообще не будем голосовать?
Надоели уже, выборы, перевыборы, досрочные выборы, а потом я плачу налоги, которые идут не на развитие страны, а на покрытие процентов по долгам, взятым на проведение выборов
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:31

Кожен вшивий чиновник старається довести виключну необхідність свого існування(((
Нах ти здався, якщо не виконуєш своїх функцій і в Україні дійсно мільйони нелегалів???
В деяких країнах іще й до відповідальності притягують офіційно не працевлаштованих (неробство, дармоїдство), але не вони є лідерами економіки.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:28

Re: В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців

  dimo_0n написав:Вы думаете, что запрет голосовать заставит оформится официально?

Конечно не заставит, в этом нет сомнений. Но просто так должно быть - голосует только плательщик налогов (тот кто работает, или "зарабатывает") и не важно, это зарплата из бюджета или дивиденды.
Конрад Карлович
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