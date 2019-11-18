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В Україні нелегально працюють кілька мільйонів українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:27
Я вот не понимаю сотрясание воздуха таким чиновником как целый Глава государственной службы- если у него есть конкретные факты - пусть пишет в полицию, налоговую, прокуратуру.
Никаких миллионов рабочих мест и тем более людей которые там работают нелегально просто нет. Все эти миллионы рабочих мест закончились еще в 1991 году.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:00
olivera написав:
А те кто работает за границей с официальным оформлением но все еще граждане Украины, они тоже налоги в украинский бюджет не платят, значит все зарубежные участки для голосования тоже нужно закрыть?
Все верно. Если они не живут в стране годами - они не вправе определять, как жить здесь остальным. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы сосед распоряжался у Вас в доме, как ему захочется.
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