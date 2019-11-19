Німецькі експерти вважають за можливе для України відмовитися від траншів МВФ після 2023 року.
Дивися повний текст Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року - німецькі експерти.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:15
Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року -...
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Дивися повний текст Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року - німецькі експерти.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:15
нема проблеми привату.
є проблема колломойського. вирішується просто.
але ж не квартальним.
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