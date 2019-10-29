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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:34
А если я докажу, что малообеспеченный и не имею никакого производства на дому - мне не повысят тариф?
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:40
Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.
Німеччина та Великобританія для стимулювання розвитку зеленої енергетики також виплачували значні компенсації. Через деякий час країни переглянули їх розмір (не ретроспективно!). Адже головна мета — заохотити інвесторів до розвитку галузі ВДЕ — була досягнута. Результат: в Німеччині за першу половину 2019 року з енергії сонця, вітру, води і біомаси вперше було вироблено більше електроенергії, ніж на АЕС і на вугільних ТЕС. А до 2030 року в країні планують довести частку «зеленої електрики» в енергобалансі до 65%.
А є приклад Румунії, Іспанії та Італії, які зробили ретроспективне пониження зеленого тарифу. Це призвело, по-перше, до низки судових позовів до міжнародного арбітражу. Радикальна зміна нормативної бази тягне за собою відповідальність держави за порушення своїх інвестиційних зобов’язань. Як наслідок — уряди країн несуть мільйонні збитки для виплати компенсацій інвесторам. А по друге, і найголовніше, таким кроком фактично зруйновано галузь ВДЕ, яку не можуть відновити протягом останніх 2−3 років через втрату довіри інвесторів.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:42
Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.
Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:03
вы в размерностях для начала разберитесь...
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:24
Оно простым финансистам надо? У них в электричестве есть только киловаттчасы и не важно, как их писать: кВ, кВт, кВтч или даже кВт/ч.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:04
"3кВт/час"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Свыше по "стандартной процедуре" индивидуального подключения!(оформление договора)
Прекращайте "... в лапти обувать!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:11
По договору у Вас"=-" 10%
Как раз старый давал погрешность.
"новый" на эту погрешность "добавляет".
"Западный" при выходе за погрешность(200-240В) - вообще не считает, в то же время фактически РЕГИСТРИРУЕТ УНИЧТОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- отсюда 105% оплаты электричества.
- токмо "Бизнес" ничего личного!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:15
Это Законодательно РЕГЛАМЕНТИРОВАНО и находится в ведении Вашей "местной городской(сельской) власти"
Створення "Акту" огляду умов.(наличие Ц.О., газа, печного отопления, тощо...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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