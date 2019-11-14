Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

Додано: Чет 28 лис, 2019 00:32

dinozavrik написав: Дозволена приєднана потужність 25 кВт, напруга 380В, категорія надійності 3тя Дозволена приєднана потужність 25 кВт, напруга 380В, категорія надійності 3тя

dinozavrik написав: Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення Приватникам до 30кВт*год, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення

ВСЁ стоит отдельно своих денег.

dinozavrik написав: Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року,

Читаем:Текперь:1. Когда ВЫ оформляли "Договор" - 2018 (год)2. Сколько Вами было оплаченоподключенной мощности свыше 3х киловатт?(ДТЭК-?)3. Разницу в 380В (счётчик, проводка, бытовая перефазировка,...) и 220(технически мне не нужно объяснять) только официальные цены в год подключения.(к примеру в 13м это стоило 1 т грн за +1 кВт - в 90е мы не знали, что это такое -никому)4. Сколько обошелся "Акт осмотра" на разрешение к подключению, и т.д.Объясню:и у меня "срезали" всё, что было свыше 3х кВт(по третьим причинам) - теперь "только за отдельную плату" ВСЁ, что в своё время вышло за рамки серого "б..."Поэтому "" - имеют реальные цифры выходящие за "общие рамки".с ДТЭК?В некоторых случаях "лишнее подключение"... - сравнимо "со своим ветрячком" - по ценам.