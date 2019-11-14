Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн отже один кВт-ч - продали за 5,353 центи, при курсі 25 - 1,33 грн, при курсі 27 - 1.44 грн) - що є суттєво дешевше ніж продається для промисловості (не враховуючи Коломойсього), і майже на рівні ціни для населення (з ПДВ) - 1,44 + 20% = 1.73 грн
dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна
moveton написав:dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна
1.73 - це ціна кВт по якій продають за кордон але з урахуванням ПДВ ( для внутріншього ринку, на критичні товари ПДВ могли б трохи знизити) Електроопалення - 3000 кВт в місяць на будинок. Я до того що цифри дуже далекі від того що розказує Ахметов, ніяк не 50% нижче від собівартості.