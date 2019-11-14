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Мінекоенерго вивчає можливість
підвищення тарифу на е/е...

Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:15

  moveton написав:
  dinozavrik написав:Банкет за рахунок клієнтів, вартість тарифу для населення суттєво вища ніж та за якою електроенергію продають за кордон.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46060 ... -v-ukrainu пишет, что наоборот, покупают. Или одно другому не мешает?

https://uaenergy.com.ua/post/32136/eksp ... mes-2019-g

Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн
отже один кВт-ч - продали за 5,353 центи, при курсі 25 - 1,33 грн, при курсі 27 - 1.44 грн) - що є суттєво дешевше ніж продається для промисловості (не враховуючи Коломойсього), і майже на рівні ціни для населення (з ПДВ) - 1,44 + 20% = 1.73 грн
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:08

dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна :)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:43

  moveton написав:dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна :)

1.73 - це ціна кВт по якій продають за кордон але з урахуванням ПДВ ( для внутріншього ринку, на критичні товари ПДВ могли б трохи знизити) Електроопалення - 3000 кВт в місяць на будинок. Я до того що цифри дуже далекі від того що розказує Ахметов, ніяк не 50% нижче від собівартості.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:16

  moveton написав:Kudrjavuy, может просто новые подстанции строить нужно, а не жаловаться, что старые перегружены? https://www.google.com/maps/@46.4768847 ... a=!3m1!1e3 - недавно построенная подстанция в центре Одессы. Судя по снимку, чуть меньше, чем 50x40 метров. 80 МВт. Про цену вообще никто не заикался. Главной проблемой была земля. Поставить такую же в поле рядом с небольшим городом должно быть вообще не вопросом. Главное, чтобы он был готов эту мощность скушать.

:shock:
Я так понимаю, у Вас не хватает технического образования, экономического,... "практического". :?
- Я не вдаюся в полемику с Вами. :oops:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:21

  dinozavrik написав:
  moveton написав:dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна :)

1.73 - це ціна кВт по якій продають за кордон але з урахуванням ПДВ ( для внутріншього ринку, на критичні товари ПДВ могли б трохи знизити) Електроопалення - 3000 кВт в місяць на будинок. Я до того що цифри дуже далекі від того що розказує Ахметов, ніяк не 50% нижче від собівартості.

Реально - цены гораздо ниже.
Но насильно, по обязательству с ЕС приучают к "добавленной стоимости" к стоимости возобновляемой энергии.

На что я и указал изначально!!!
В каждой местности "свои возможности" по возобновляемой энергии, но вот кап вложения в нашем случае не окупятся никогда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 5678
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