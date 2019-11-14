Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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Украина в 2018 году экспортировала 6,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $331,9 млн отже один кВт-ч - продали за 5,353 центи, при курсі 25 - 1,33 грн, при курсі 27 - 1.44 грн) - що є суттєво дешевше ніж продається для промисловості (не враховуючи Коломойсього), і майже на рівні ціни для населення (з ПДВ) - 1,44 + 20% = 1.73 грн
dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна
moveton написав:dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна
1.73 - це ціна кВт по якій продають за кордон але з урахуванням ПДВ ( для внутріншього ринку, на критичні товари ПДВ могли б трохи знизити) Електроопалення - 3000 кВт в місяць на будинок. Я до того що цифри дуже далекі від того що розказує Ахметов, ніяк не 50% нижче від собівартості.
moveton написав:Kudrjavuy, может просто новые подстанции строить нужно, а не жаловаться, что старые перегружены? https://www.google.com/maps/@46.4768847 ... a=!3m1!1e3 - недавно построенная подстанция в центре Одессы. Судя по снимку, чуть меньше, чем 50x40 метров. 80 МВт. Про цену вообще никто не заикался. Главной проблемой была земля. Поставить такую же в поле рядом с небольшим городом должно быть вообще не вопросом. Главное, чтобы он был готов эту мощность скушать.
Я так понимаю, у Вас не хватает технического образования, экономического,... "практического". - Я не вдаюся в полемику с Вами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
moveton написав:dinozavrik, значит перетоки идут таки в обе стороны. Причём, судя по фразе "следствием недопоставок стало установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии в сравнении с остальной Украиной", покупается тоже по цене дешевле своего производства. Может и по 1.33. Сравнивать сложно. Населению толкают базово по 1.68 (не знаю откуда 1.73. Спеццена только для западной Украины?), но при этом есть и ночной тариф половинной стоимости и всякие социальные нормы до 100 кВтч (если для электрообогрева, то и до 3000) в месяц на человека по 0.90 (т.е. ночью ещё в два раза дешевле). Если продают ночные излишки, то 1.33 - это уже сильно больше, чем ночной тариф для населения. Другой вопрос, что возможность начать пользоваться ночным тарифом для населения тоже далеко не бесплатна
1.73 - це ціна кВт по якій продають за кордон але з урахуванням ПДВ ( для внутріншього ринку, на критичні товари ПДВ могли б трохи знизити) Електроопалення - 3000 кВт в місяць на будинок. Я до того що цифри дуже далекі від того що розказує Ахметов, ніяк не 50% нижче від собівартості.
Реально - цены гораздо ниже. Но насильно, по обязательству с ЕС приучают к "добавленной стоимости" к стоимости возобновляемой энергии.
На что я и указал изначально!!! В каждой местности "свои возможности" по возобновляемой энергии, но вот кап вложения в нашем случае не окупятся никогда(для бизнеса это неприемлимо, а население нищее такие вещи не может себе позволить). С этой целью завышают стоимость электроэнергии. Разделяют на "этапы" с которых взимаются "налоги", строится бизнес на ввозе экономного электрооборудования,(не производстве - любое производство в Украине насильно уничтожается) и т.д.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 29 лис, 2019 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dinozavrik Хотел рассказать о "своём опыте": С совковых времён дом(частный) отапливали электричеством - ставили пром. котёл 220/12кВт - 6 тенов по 2 кВТ. "Бомба" - проблема постоянная была в том, что отгорали по столбам провода . На Востоке же, Украины - жестко коррупционные методы борьбы с населением и их бытовыми условиями. Поэтому вынужден был пойти по иному пути. Благо дело образование позволяет. Поверьте, удалось добиться весьма эффективной системы энергопотребления(в квартире), в доме "чешке", где из всех благ цивилизации есть только Электроэнергия(уже сейчас, вновь с веерными отключениями) и канализация( ). Единственные противоречия настали с разным Законодательством у нас, и других странах, где подобное практикуется.
Для Вас же хотел порекомендовать вариант уже пройденный на своей ПРАКТИКЕ маломощные керамические электрогрубы - это делается на этапе строительстве частного дома. КПД -99%. При чём всё из доступных отечественных материалов - только "заумное очень". Малая энергоёмкость, но недостаток в постоянном потреблении "день-ночь" здесь не проходит. Но сравнивал платёжки соседей установивших "день-ночь" у меня всё же "картинка получше".
При чём Вы вложились бы по мощности без "оформления электроотопления"(это как раз то, к чему Мы придём при "выравнивании тарифов")
Что интересно, отработала она у меня 10лет, и убрал только по причине иной "переделки" т.е. - она практически "вечная". "Бизнес" сейчас загоняет в дорогой вариант строительством и установкой теплового энергонакопителя, но я говорю о "другом мышлении" - эффект "исторический" - уют и тепло "мазанки"
Хотя у нас, сейчас единственным самым роскошным случаем остаётся "печка"(в какие века на загнали - не знаю, но даже в чешках, на балконах, лоджиях, стоят твердотопливные котлы и дымят "левые трубы") на хорошем угле, или "груба в мазанке"(к этому(такому эффекту) по моему, должны стремиться ВСЕ)
Таким же образом уже сейчас падение напряжения достигает 180В - но это довольно нормальное явление, плохо когда до 160 и менее. Кто надеялся на крутые бесперебойники 8кВт - попали - погорели даже они.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.