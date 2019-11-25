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Україна піднялася у світовому
рейтингу процвітання

Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:37

Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в щорічному дослідженні аналітичного центру Legatum Institute.

Дивися повний текст Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:37

Та вы шо.
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