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Україна піднялася у світовому рейтингу процвітання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в щорічному дослідженні аналітичного центру Legatum Institute.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:37
Та вы шо.
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