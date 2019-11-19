Про це ообщается в звітності регулятора.
Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:40
Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:47
Никто не находит странным что по сути Регулятор жалуется на динамику курса валюты?
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
Забавно, что НБУ не выполнил свою функцию. Когда качели пойдут в другую сторону - будет очень больно.
"ОВГЗ покупай" - реклама на каждом шагу. А какие есть ли фундаментальные предпосылки к укреплению курса? У нас положительный торговый баланс? У нас правовое государство? Завершилась война?
Востаннє редагувалось arktan в Сер 27 лис, 2019 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:20
КУ
Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.
[url]https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр[/url]
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:01
Так-то оно так, но "стабильно тонем" -- это "Забезпечення стабільності" или нет?
Потому как в моем понимании "стабильно" -- это апроксимация должна быть максимально паралельной "горизонту".
А если на графике волны -- на стабильность это мало похоже
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