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Частка комуналки у витратах
українців удвічі нижча, ніж...

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:59

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%

Дивися повний текст Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж в ЄС (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:11

Какие-то странные цифры в статье. Что считается в "housing"? Если это только обслуживание дома, то, например, в Польше вся коммуналка (вода, электричество, отопление, содержание дома) за среднюю двушку составляет около 12-15% от средней зарплаты нетто. С учетом того, что среднее домохозяйство имеет доход явно выше одной средней зарплаты, реальный процент расходов будет около 8-10%.
А если туда включены еще и расходы на аренду/ипотеку, то явно в представленных расходах украинцев это не учтено. В Киеве на аренду и коммуналку уйдет не меньше 70% средней зарплаты.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:14

где интересно в статье про Украину? Я так понял смысл размещения таких статей в том, чтобы клониться в сторону Расеюшки, а Европа не такой уж и торт и не надо нам туда даже смотреть.
redmax11
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:18

считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?

Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22

  yama написав:считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?

Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор.

А бомжи не платят за коммуналку вообще, у них коммунальные расходы 0%, так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 0% , они тоже украинцы. Это чтобы вы поняли всю гениальность вашей логики
Faceless
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