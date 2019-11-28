Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%
Дивися повний текст Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж в ЄС (інфографіка).
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Додано: Суб 30 лис, 2019 12:59
Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж в ЄС (інфографіка).
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:11
Какие-то странные цифры в статье. Что считается в "housing"? Если это только обслуживание дома, то, например, в Польше вся коммуналка (вода, электричество, отопление, содержание дома) за среднюю двушку составляет около 12-15% от средней зарплаты нетто. С учетом того, что среднее домохозяйство имеет доход явно выше одной средней зарплаты, реальный процент расходов будет около 8-10%.
А если туда включены еще и расходы на аренду/ипотеку, то явно в представленных расходах украинцев это не учтено. В Киеве на аренду и коммуналку уйдет не меньше 70% средней зарплаты.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:14
где интересно в статье про Украину? Я так понял смысл размещения таких статей в том, чтобы клониться в сторону Расеюшки, а Европа не такой уж и торт и не надо нам туда даже смотреть.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:18
считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?
Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22
А бомжи не платят за коммуналку вообще, у них коммунальные расходы 0%, так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 0% , они тоже украинцы. Это чтобы вы поняли всю гениальность вашей логики
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:55
Видите, под звездочкой, в сноске - housing отделено запятой от коммунальных услуг.
Т. е. Housing это не только комуналка, но и ПОСТРОЙКА нового ДОМА !
Додано: Суб 30 лис, 2019 17:09
Баба Галя с Украины заплатила за свет 100 грн в 2018, а мистер Смит в Амстердаме купил коттедж за 100 тыщ $.
Смотрите, в Эвропе на housing больше тратят, чем в Украине.
Нет. Баба Галя не может купить коттедж в принципе, потому её расходы на housing ограничены коммуналкой и жрачкой.
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