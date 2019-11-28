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Частка комуналки у витратах
українців удвічі нижча, ніж...

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:59

Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%

Дивися повний текст Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж в ЄС (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:11

Какие-то странные цифры в статье. Что считается в "housing"? Если это только обслуживание дома, то, например, в Польше вся коммуналка (вода, электричество, отопление, содержание дома) за среднюю двушку составляет около 12-15% от средней зарплаты нетто. С учетом того, что среднее домохозяйство имеет доход явно выше одной средней зарплаты, реальный процент расходов будет около 8-10%.
А если туда включены еще и расходы на аренду/ипотеку, то явно в представленных расходах украинцев это не учтено. В Киеве на аренду и коммуналку уйдет не меньше 70% средней зарплаты.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:14

где интересно в статье про Украину? Я так понял смысл размещения таких статей в том, чтобы клониться в сторону Расеюшки, а Европа не такой уж и торт и не надо нам туда даже смотреть.
redmax11
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:18

считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?

Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:22

  yama написав:считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?

Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор.

А бомжи не платят за коммуналку вообще, у них коммунальные расходы 0%, так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 0% , они тоже украинцы. Это чтобы вы поняли всю гениальность вашей логики
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:55

Видите, под звездочкой, в сноске - housing отделено запятой от коммунальных услуг.
Т. е. Housing это не только комуналка, но и ПОСТРОЙКА нового ДОМА !
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:09

Баба Галя с Украины заплатила за свет 100 грн в 2018, а мистер Смит в Амстердаме купил коттедж за 100 тыщ $.
Смотрите, в Эвропе на housing больше тратят, чем в Украине.
Нет. Баба Галя не может купить коттедж в принципе, потому её расходы на housing ограничены коммуналкой и жрачкой.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:19

  redmax11 написав:где интересно в статье про Украину? Я так понял смысл размещения таких статей в том, чтобы клониться в сторону Расеюшки, а Европа не такой уж и торт и не надо нам туда даже смотреть.

Есть ещё третий вариант. Можно никуда не клониться. Евросоюз - это не одно государство. Уровень жизни там очень сильно отличается от страны к стране. Если завтра объявят, что Украина теперь член ЕС, будьте уверены, для рядового украинца не изменится ничего. Иначе, зачем Каталонии выходить из состава Испании и вступать в ЕС, как самостоятельный субъект?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:58

  Faceless написав:
  yama написав:считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?

Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор.

А бомжи не платят за коммуналку вообще, у них коммунальные расходы 0%, так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 0% , они тоже украинцы. Это чтобы вы поняли всю гениальность вашей логики

ну так я указал с красочным примером ПОЧЕМУ статистика НЕ полноценная, а вы только подтвердили мою мысль и развили ее дальше ....
че за претензии ? нормальные люди понимают иронию а не придираются
Это же понятно что я указал ПРИМЕР Ироничный пример !
Вы дали такой же пример - равнозначный. ну блин ... честно я думал тут публика понимает иронию сарказм и так далее ну ладно я забыл смайл поставить возможно в этом проблема ...
С пенсионерами просто более яркий пример так как по разным источникам минимальную пенсию в Украине
получают 70% пенсионеров получают пенсию ниже средней, – Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА


По данным ПФУ, размер пенсий распределяется следующим образом:

до 1400 грн — 1%
от 1401 до 1500 грн — 11%
от 1501 до 2000 грн — 16%
от 2001 до 3000 грн — 44%
от 3001 до 4000 грн — 12%
от 4001 до 5000 грн — 6%
от 5001 до 10000 грн — 8%
более 10000 — 2%.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/137467-p ... ach-griven

Общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн. Как сообщал 5.UA


рассказал директор Всеукраинского благотворительного фонда "Деполь Украина" Владимир Балабанов, передает Дім новин со ссылкой на Первый городской.

Согласно учёту фонда, людей без крыши над головой в Украине насчитывается порядка 20 тысяч и это лишь те, кто официально зарегистрирован. По словам Владимира Балабанова


вот вам выкладка 6,78 млн - пенсионеров которые полуают 2000 грн и менее
и пусть 0,04 млн бомжей

так что давайтЕ дружелюбней уважаемый Фейслес
кстати ник у вас подобран паскудно - Человек потерявший лицо
Востаннє редагувалось yama в Суб 30 лис, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:12

Где в статье упоминается Украина, кроме заголовка?

То, что в ЕС на коммуналку уходит около четверти семейных доходов, давно известно. Мальта и Кипр живут без отопления, там зимой температура ниже 10 градусов не опускается.
phantom_systems
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