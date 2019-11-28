Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж...

Додано: Суб 30 лис, 2019 20:58

Faceless написав: yama написав: считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?



Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор. считать надо верно минимальная пенсия 2000 грн , коммунальные услуги зимой пусть даже за 1-комнатную квартиру 1500 грн итого 75% . Так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 75% или пенсионеры это не украинцы ?Конечно бывает субсидия но это уже другой разговор.

А бомжи не платят за коммуналку вообще, у них коммунальные расходы 0%, так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 0% , они тоже украинцы. Это чтобы вы поняли всю гениальность вашей логики А бомжи не платят за коммуналку вообще, у них коммунальные расходы 0%, так что в бюджете украинцев коммунальные расходы занимают 0% , они тоже украинцы. Это чтобы вы поняли всю гениальность вашей логики

получают 70% пенсионеров получают пенсию ниже средней, – Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

По данным ПФУ, размер пенсий распределяется следующим образом:



до 1400 грн — 1%

от 1401 до 1500 грн — 11%

от 1501 до 2000 грн — 16%

от 2001 до 3000 грн — 44%

от 3001 до 4000 грн — 12%

от 4001 до 5000 грн — 6%

от 5001 до 10000 грн — 8%

более 10000 — 2%.



Общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн. Как сообщал 5.UA

рассказал директор Всеукраинского благотворительного фонда "Деполь Украина" Владимир Балабанов, передает Дім новин со ссылкой на Первый городской.



Согласно учёту фонда, людей без крыши над головой в Украине насчитывается порядка 20 тысяч и это лишь те, кто официально зарегистрирован. По словам Владимира Балабанова

ну так я указал с красочным примером ПОЧЕМУ статистика НЕ полноценная, а вы только подтвердили мою мысль и развили ее дальше ....че за претензии ? нормальные люди понимают иронию а не придираютсяЭто же понятно что я указал ПРИМЕР Ироничный пример !Вы дали такой же пример - равнозначный. ну блин ... честно я думал тут публика понимает иронию сарказм и так далее ну ладно я забыл смайл поставить возможно в этом проблема ...С пенсионерами просто более яркий пример так как по разным источникам минимальную пенсию в Украиневот вам выкладка 6,78 млн - пенсионеров которые полуают 2000 грн и менееи пусть 0,04 млн бомжейтак что давайтЕ дружелюбней уважаемый Фейслескстати ник у вас подобран паскудно - Человек потерявший лицо